Новий каналG.spaceШОУМАНІЯБіллі Айлиш перефарбувалася у блондинку

Біллі Айлиш перефарбувалася у блондинку

Біллі Айлиш перефарбувалася у блондинку

Артистка кардинально змінила імідж

Американська співачка Біллі Айліш здивувала своїх фанатів новим кольором волосся. Цього разу дівчина перефарбувалася у блондинку і продемонструвала оновлення в Instagram.

З чистого блонду можна зрозуміти, що на «Греммі-2021» Біллі Айліш надягнула перуку зі своїм фірмовим зелено-чорним фарбуванням.

Свій перший мільйон лайків пост з новим кольором волосся Біллі Айліш зібрав усього за 6 хвилин. Таким чином встановивши новий рекорд у соціальній мережі.

Новий образ співачки сподобався її шанувальникам і колегам-знаменитостям. Б’юті-образ Біллі оцінили реперша Megan Thee Stallion, поп-виконавиця Луїза Гаттаі, актриса Яру Шахід, модель Сара Сампайо і навіть офіційні акаунти каналу MTV і Instagram.

Фото: Getty Images

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