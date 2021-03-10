Адель офіційно розлучилася після семи років шлюбу

Сподіваємося, що селебріті візьметься за підготовку нового альбому

Британська співачка Адель офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, бізнесменом Саймоном Конеккі після семирічного шлюбу. Про це пише Daily Mail.

За законом, колишні мають право на половину всього спільно нажитого майна. Адже у знаменитості не було шлюбного контракту. Відомо, що Адель та її екс-чоловік зберегли за собою рівні права опіки над їх 8-річним сином Анджело.

Цікаво, що артистка дала слово, що не співатиме ні про колишнього, ні про їхні стосунки, ні про розставання. Раніше її любовні переживання виступали натхненням для творчості. Таке рішення Адель прийняла заради спокою свою сина.

«Вони переживають за спільного сина Анджело, тому Адель вирішила навіть не співати про відносини з колишнім чоловіком. Це знак поваги з її боку », – повідомило джерело з числа знайомих співачки.

Фото: Getty Images

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