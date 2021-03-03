Настя Каменських опинилася у ліжку з дівчиною. Хто вона?

Артистка заінтригувала майбутньою гарячою прем’єрою

Українська співачка Настя Каменських опублікувала фото в Instagram, на якому позує на ліжку разом з дівчиною. Нею виявилася дружину Позитива Анна Андрійчук-Завгородня. Таким чином NK розповіла, що зняла подругу у своєму новому кліпі.

«Ребята, я честно старалась сохранить это в тайне. Но мне таааак хотелось поделиться с вами, поэтому я спросила у вас совета в сториз – рассказывать новость сейчас или попозже. И раз уж большинство проголосовали за сегодня — то я с легкой душой могу не мучать себя этим секретом от вас. И так… в моем новом клипе вы увидите моего любимого бублика, мою Анечку @annchuk ???? вы не представляете себе, как нам было весело, а в такой обстановке все в разы кайфовей!» – заінтригувала Настя Каменських.

Також співачка розповіла, що вже 5 березня випустить нову пісню «Девочки рулят» та кліп до неї 18 березня. Трек увійде до нового альбому Насті Каменських, який релізнуть цієї весни.

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