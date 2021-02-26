Принц Гаррі прокоментував переїзд та відмову від королівських обов’язків

Герцог Сассекський назвав істину причину кардинальних змін у житті

Принц Гаррі вперше після офіційного складання обов’язків члена королівської родини прокоментував таке своє рішення. Онук Єлизавети ІІ дав відверте інтерв’ю своєму другу Джеймсу Кордену.

Нещодавно телеведучий запросив принца Гаррі на поїздку Лос-Анджелесом на туристичному автобусі з традиційним англійським чаюванням. оскільки Гаррі сам зізнавався, що ще не встиг дослідити місто через карантин, Джеймс вирішив скласти йому компанію в якості гіда.

До їхньої розмови також доєдналася і Меган Маркл. Щоправда, герцогиня Сассекська стала частиною пригоди лише через FaceTime. Але за її присутності принц Гаррі наважився відверто розповісти, чому все ж переїхав з Великобританії до США:

– Це був скоріше відступ, ніж відхід. Багато людей бачили, що ми жили в дуже важких умовах. Ми всі знаємо, якою може бути британська преса, і це руйнувало моє психічне здоров’я… Я подумав: «Це токсично», тому зробив те, що зробив би будь-який чоловік і батько. Я захотів вивезти свою сім’ю звідти. Ми ніколи не йшли геть, і, хоч би які рішення приймалися на тій стороні, я ніколи не піду. Я завжди буду робити свій внесок, моє життя – це служіння суспільству, і неважливо, де я буду жити, прокоментував своє рішення принц Гаррі.

Фото: Getty Images

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