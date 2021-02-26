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Емма Вотсон поставила акторство на паузу через особисте життя

Емма Вотсон поставила акторство на паузу через особисте життя

Зірка «Гаррі Поттера» планує зосередитися на стосунках з нареченим

Британська акторка Емма Вотсон вирішила призупинити акторську кар’єру, щоб побудувати міцні стосунки зі своїм коханим Лео Робінтоном. Про це пише видання The Daily Mail.

«Емма «пішла в підпілля» і хоче облаштувати своє життя з Лео, тому поки що вони залягли на дно. Можливо, Емма хоче сім’ю»,– пише видання.

Але як запевняє менеджер акторки Джейсон Вайнберг, зникати з екранів Емма Вотсон не збирається. Виявилося, що Емма Вотсон просто відмовилася від соціальних мереж і не афішу особисте життя. Проте, ставити свою акторську кар’єру на паузу через стосунки вона не збирається. «Профілі Емми в соціальних мережах неактивні, але її кар’єра – так», – повідомив менеджер.

Про стосунки Емми Вотсон та бізнесмена Лео Робінтона стало відомо півтора роки тому. А на початку лютого акторку помітили з бойфрендом біля аеропорту Лос-Анджелеса. Тоді пара поверталася з відпочинку у Мексиці, а на безіменному пальці зірки красувалася каблучка, дуже схожа на обручку. Тому ЗМІ почали говорити про можливі заручини пари.

Фото: Getty Images

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