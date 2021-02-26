Джамала – «Вдячна»: слухаємо новий сингл!

26 лютого українська співачка презентувала пісню «Вдячна», яка увійде в майбутній альбом «Ми». Реліз збірки запланована на березень 2021 року.

– Бути вдячною – вже давно гасло мого життя, – поділилася Джамала. – Останніми роками я часто думаю, що в щоденному поспіху ми забуваємо про головне – про те, заради чого ми прийшли на цю Землю. Люди все менше вдячні, все менше дарують любов і турботу. Основний посил пісні: потрібно бути вдячними за кожен прожитий день, цінувати кожну мить, обіймати рідних, говорити, що ти їх любиш. Не втрачайте часу даремно!

«Вдячна» разом з іншими композиціями нового альбому записувалася на львівській студії Jenny Records влітку 2020 року. Саунд-продюсерами запису виступили Микола Усатий і Діма DredLock, а співавторами пісні разом з Джамалою стали Олександра Макаровська і Дарина Федоренко.

Нагадаємо, у вересні 2020 року відбулася прем’єра спільного відеокліпу Джамали і Pianoбой на композицію «Эндорфины», яку наразі подивилися понад 1,2 млн. разів.

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