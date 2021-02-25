Кейт Вінслет – про бодішеймінг преси

Акторка зізналася, що почувалася невпевненою через слова журналістів

Зірка культового фільму «Титанік» Кейт Вінслет ніколи не приховувала, що на зорі своєї кар’єри була дуже невпевненою у своїй зовнішності. Леонардо Ді Капріо навіть довелося підбадьорювати партнерку по фільму, щоб вона краще почувалася у кадрі. А виною всьому стала преса, яка критикувала зірку. Про це Кейт Вінслет розповіла у своєму новому інтерв’ю The Guardian.

– Жовта преса була до мене така жорстока і так мене критикувала, що мене це шокувало. У ті роки я все ще намагалася знайти себе, зрозуміти, хто я така. А вони обговорювали, який у мене розмір одягу, оцінювали, скільки я важу, і говорили про дієти, на яких я нібито сиділа Це підірвало мою впевненість до себе. Я думала про те, що якщо про мене говорять стільки гидоти в рідній Англії, то що буде в Голлівуді. Я боялася туди їхати, – згадала Кейт Вінслет.

Зараз зірка вже пропрацювала усі моменти зі своєю невпевненістю та живе в гармонії з собою.

Фото: Getty Images

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