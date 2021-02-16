У Дженніфер Еністон з’явився новий бойфренд

Західні ЗМІ подейкують, що зірка знову наважилася на стосунки

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон знайшла нового кавалера. За інформацією видання Mirror, селебріті почалася зустрічатися з новим бойфрендом. Але хто він та чим займається, поки тримається в секреті.

Як повідомило близьке до Дженніфер джерело, її бойфренд добре ставиться до неї й оберігає її.

«У них багато спільного. Він приземлений, красивий, він змушує її сміятися, змушує її почуватися в безпеці. Дженніфер довіряє йому», – заявило джерело.

До речі, нещодавно Еністон на особистій сторінці в Instagram натякнула на те, чого очікує від стосунків і як знає, чи варті вони витраченого часу і зусиль. Вона опублікувала уривки з документального фільму про співачку Ерту Кітт, де йдеться про готовність жінки йти на компроміс із партнером.

Фото: Getty Images

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