Таємничий роман: У Дженніфер Еністон з’явився новий бойфренд
Західні ЗМІ подейкують, що зірка знову наважилася на стосунки
Голлівудська акторка Дженніфер Еністон знайшла нового кавалера. За інформацією видання Mirror, селебріті почалася зустрічатися з новим бойфрендом. Але хто він та чим займається, поки тримається в секреті.
Як повідомило близьке до Дженніфер джерело, її бойфренд добре ставиться до неї й оберігає її.
«У них багато спільного. Він приземлений, красивий, він змушує її сміятися, змушує її почуватися в безпеці. Дженніфер довіряє йому», – заявило джерело.
До речі, нещодавно Еністон на особистій сторінці в Instagram натякнула на те, чого очікує від стосунків і як знає, чи варті вони витраченого часу і зусиль. Вона опублікувала уривки з документального фільму про співачку Ерту Кітт, де йдеться про готовність жінки йти на компроміс із партнером.
Фото: Getty Images
Читай також:
Сексуальна Ріанна показала оголені пишні груди (ФОТО)
Хто зіграє головну героїню у другому сезоні серіалу «Бріджертони»?