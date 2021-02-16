Новий каналG.spaceШОУМАНІЯСексуальна Ріанна показала оголені пишні груди (ФОТО)

Сексуальна Ріанна показала оголені пишні груди (ФОТО)

Сексуальна Ріанна показала оголені пишні груди (ФОТО)

Зірка похвалилася провокативним знімок

Американська співачка Ріанна збудила мережу своїм новим фото в Instagram, на якому позує частково оголена. Шанувальники просто в захваті.

На знімку селебріті постала в одних коротких шовкових шортиках. Рірі не соромиться стояти перед камерою топлес, прикривши оголені пишні груди рукою.

«Коли Рopcaan сказав: «Я не хочу, щоб ти сьогодні носила нижню білизну, дівчинко», – підписала фото Ріанна.

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