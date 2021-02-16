Хто зіграє головну героїню у другому сезоні серіалу «Бріджертони»?

Netflix назвав ім’я зірки, яка зіграє романтичну героїню

Відтоді, як офіційний акаунт серіалу «Бріджертон» в Instagram в особі леді Віслдаун заявив про другий сезон, шанувальників цікавило, хто ж опиниться у центрі уваги світської пліткарки. Як виявилося, головним героєм-коханцем стане старший брат родини Бріджертонів – Ентоні. Адже у серії книг Джулії Квінн, які стали основою проекту, є бестселер під назвою «Віконт, який мене любив».

На роль головної героїні сезону Кейт Шарми запросили харизматичну актрису Симон Ешлі, відому за серіалом «Статеве виховання». Про це повідомляє видання Deadline.

Офіційний опис персонажа Кейт говорить: «Недавно прибула в Лондон, – розумна, вперта молода жінка, не терпить дурнів, в тому числі і Ентоні Бріджертон».

Дата прем’єри другого сезону серіали «Бріджертони» поки не повідомляється.

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