Гурт KADNAY представить ексклюзивну програму «Теплий Live» у Києві





8 березня гурт KADNAY презентує нову акустичну програму «Теплий Live» – спеціально до Міжнародного жіночого дня. Ексклюзивний виступ відбудеться у столичному Caribbean Club Concert Hall.

На концерті пролунають улюблені та відомі пісні артистів в новому аранжуванні, в абсолютно іншій обробці та з новим прочитанням.

– Навіяний теплим весняним вітром, відкритими серцями і гострим відчуттям любові…Так пролунає наш «Теплий Live». Приходьте в Caribbean Club, щоб побачити нове шоу наживо, відчути неймовірну музичну атмосферу, перейнятися любов’ю та зігрітись на нашому теплому live-концерті», – поділився фронтмен гурту Дмитро Каднай.

KADNAY завжди вміло дивують публіку своїми унікальними шоу і нова концертна програма не буде виключенням, адже музиканти невпинно працюють на студії, досконально продумуючи кожну деталь нового шоу.

Кількість місць обмежена – у продажу лише 100 квитків.

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