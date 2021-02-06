KAREENA (Карина) – Твой потолок: слухати альбом

Співачка передала муд сучасного життя для всіх, хто з нею на одній хвилі

Зухвалі слова і музичний виклик – ось що приготувала KAREENA в своєму EP «Твой потолок». Міні-альбом складається з чотирьох треків і покликаний качати і провокувати. Обережно, будьте готові до мату з вуст цієї співачки, яка почала стрымко дорослішати. Слухаємо?

До слова, справжнє ім’я KAREENA – Карина Балашова. Вона народилася в Дніпрі в 2003 році і встигла засвітитися на українському вокальному телешоу. Зараз дівчина – це соулмейт для багатьох з TikTok, яка активно розвивається не тільки в музиці, а й набирає базу в соцмережах.

Ми запитали KAREENA, як виділитися в TikTok серед тисяч людей. І ось що вона радить:

– Потрібно знайти в собі незвичайні риси, фішки і більше акцентувати на них увагу. Намагатися робити унікальний контент і бути харизматичним, трушним, щоб аудиторія тобі довіряла. Як правило, в TikTok залітають відео, де показують незвичне, іноді, навіть дивне і безглузду поведінку чи характерні ролики, яких немає у інших.

Чого не варто робити?

– Однозначно не варто рекламувати будь-які фінансові махінації, дурні заманухи в казино, алкоголь і сигарети. Спонукання до насильства, кримінальні дії, заклик до вживання наркотичних речовин, оголеність і проституцію, будь-яку дискримінацію людей за кольором шкіри або національності, релігії і сексуальної орієнтації – це все табу для TikTok. Також не варто ділитися особистою інформацією: номером телефону чи адресою.

Як вам трек від співачки? Візьмете фоном на вихідні?

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