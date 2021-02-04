Як Потап робив пропозицію Насті Каменських (ВІДЕО)

Чуттєвий момент з життя найобговорюванішої пари українського шоу-бізнесу

Українська співачка Настя Каменських та репер Потап одружені вже два роки. Відео з їхнього весілля транслювали усі запрошені гості з українського шоу-бізнесу. Офіційно секрет було розкрито. Але те, як Потап робив пропозицію руки та серця бачили лише найближчі з оточення пари.

Потап не приховував, як і де саме все відбувалося. Про пропозицію Насті він розповідав і інтерв’ю для «Каравану Історій» ще у 2019 році:

– Я сказав Насті, що, коли будувався фундамент нашого будинку, працівники знайшли шкатулку. Насправді я заздалегідь купив стару скриньку, поклав в неї кільце.

Але відео цього моменту було ретельно приховано в домашніх архівах зоряної пари. І ось нещодавно воно з’явилося в мережі. З нього стає зрозуміло, що пропозицію Насті Каменських Потап зробив саме так, як і описав. Підготувати романтичний сюрприз допомогли друзі репера. У потрібний момент вони принесли величезний букет квітів. Настя сказала довгоочікуване «так» і розплакалася.

Читай також:

ТОП-5 «вічних» серіалів від Кості Трембовецького з Improv Live Show

СЕРІАЛИ 2021: новинки, які варто подивитися