ТОП-5 «вічних» серіалів від Кості Трембовецького з Improv Live Show

Зірка Improv Live Show Костя Трембовецький довгі роки писав сценарії для різних українських серіалів. Щоб вивчити своє ремесло досконально хлопець регулярно передивлявся та аналізував безліч серіалів та фільмів. А тому він, як ніхто інший, може порадити, що подивитися на будь-який смак. Цього тижня у рубриці “ТОП від сценариста” “вічні” серіали.

– Які серіали можна передивлятися вічно? Хоч які геніальні «Пуститися берега», «Щоденник покоївки», (вставте сюди будь-який улюблений драматичний серіал), але вічно переглядати драматичні серіали неможливо, бо нереально вдруге відчути ту ж палітру відчуттів, які викликають такі глибокі історії. Тож на мою думку, вічно можна передивлятися лише легкі та веселі серіали, в яких достатньо багато серій, – говорить учасник Improv Live Show Костя Трембовецький.

Лови ТОП-5 “вічних” серіалів від Кості Трембовецького:

«Друзі»

Найочевидніший варіант. Серіал, в якому кожен десь впізнає себе, і який ні краплі не старіє, але старіємо ми, і тому з часом можемо передивлятися ті самі серії, але вже з іншим досвідом. Тому цей серіал для кожного буде спочатку історією про дорослих, потім про однолітків, а потім приємними спогадами про молодість.

«Офіс»

Як ідеальним фільмом для вічного перегляду є «День бабака», фільм про вічне повторення одного й того самого, так і «Офіс» є ідеальною рутиною, бо це серіал про рутину. А рутина це те, що знайомо абсолютно усім, і вона точно не може бути смішнішою, ніж в «Офісі».

«Сімпсони» / «Південний парк»

«Південний парк» – для тих, хто любить грубий гумор, а «Сімпсони» – для тих, хто любить фемілі-френдлі. Але обидва ці серіали є капсулою часу, літописом, який пишеться на наших очах. Кожна серія в своєму сюжеті має сатиру на те що відбувається із нами саме зараз. Тому вони можуть йти вічно, не втрачаючи актуальності, і тому їх цікаво переглядати знову, щоб знати, яким був світ раніше.

«Уповільнений розвиток»

Несправедливо недооцінений серіал, в якому не так багато серій, але який можна переглядати знову і знову, бо в кожному кадрі, у кожному реквізиті, у кожній репліці закладений подвійний, а інколи й потрійний сенс. Кожна деталь в цьому серіалі не просто так. Давши йому шанс, ти не зможеш не закохатися у цей дуже своєрідний гумор.

«Квантовий стрибок»

Єдина «некомедія» у цьому списку. «Квантовий стрибок» – серіал, про мандрівника у часі, який після переміщення опиняється у тілах інших людей. Тому кожна серія цього серіалу – завжди новий жанр, нова епоха, нові герої. Сотня сюжетів за ціною одного. Ось тільки важко дивитися останню серію, яка раз за разом розриватиме вам серце.

Автор: Костя Трембовецьки

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