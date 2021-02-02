Зірковий каст: Енн Хетевей і Джаред Лето знімуться в новому серіалі
Голлівудські актори зіграють закохану пару
Сервіс Apple TV + запускає у роботу міні-серіал «WeCrashed» з Джаредом Лето та Енн Хетевей у головних ролях.
Новий проект буде розповідати про події, що сталися в компанії WeWork, яка надавала нерухомість для різних компаній. У 2019 з’ясувалося, що WeWork зазнала величезних збитків. Тому засновник та директор компанії Адама Неймана змушений був піти у відставку.
Серіал буде складатися з восьми серій. Відомо, що Джаред Лето та Енн Хетевей виступлять також у ролі продюсерів проекту. Дата прем’єри поки не повідомляється.