Новий каналG.spaceШОУМАНІЯМеган Маркл прибрала своє ім’я зі свідоцтва про народження сина. У чому причина?

Меган Маркл прибрала своє ім’я зі свідоцтва про народження сина. У чому причина?

Меган Маркл прибрала своє ім’я зі свідоцтва про народження сина. У чому причина?

Експерти назвали цей випадок безпрецедентним

Нещодавно стало відомо, що Меган Маркл прибрала своє ім’я – Рейчел Меган – зі свідоцтва про народження свого сина Арчі. Про це повідомило видання The Sun.

Як з’ясувалося, тепер у графі «мати» написано «Її Королівська Високість герцогиня Сассекська». Меган Маркл пояснила, що таке рішення було продиктовано правилами Палацу.

– Зміна в державних документах в 2019 році було прийнято Палацом, що підтверджується документами високопоставлених офіційних осіб. Герцог і герцогиня Сассекська не вимагали цього, – повідомив представник Меган.

Фото: Getty Images

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