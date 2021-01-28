Rashel презентувала дебютний кліп на бельгійському лейблі

Українська співачка Rashel випустила новий кліп, у співпраці з бельгійським лейблом.

Молода українсько-арабська співачка Рашель Дауд на днях презентувала свій новий кліп на пісню Break into. Відео вийшло на офіційному акаунті бельгійського лейблу Fall-up recordings, з яким артистка нещодавно підписала контракт.

– Дейв (директор лейблу), сам знайшов мене в Insagram і запропонував попрацювати разом. Сказав, що йому сподобалась моя творчість і він хотів би просувати мене в Європі. У нього молодий лейбл, який працює з артистами різних жанрів від поп до EDM. У нас було декілька спільних зізвонів з командою, після яких ми підписали контракт. І от вже Break Into можна почути на європейських радіостанціях. Це дивовижно!, – ділиться враженнями Рашель.

Хто така Рашель Дауд?

Рашель Дауд – українсько-арабська співачка. Раніше співпрацювала з Надією Мейхер, яка займалась продюсуванням артистки. З червня самостійно випускає треки, які, до речі, пише Стас Шурінс, переможець Фабрики Зірок – 3. З 2021 року працює з бельгійським лейблом Fall-up recordings.

Найближчим часом співачка також обіцяє порадувати публіку прем’єрою нової композиції і першим сольним альбомом, вихід якого планується на весну цього року.

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