alyona alyona розповіла про невдале тату

Зірка порадила ретельно обирати майстра для татуювання

Українська реперка alyona alyona поділилася історією свого невдалого тату, яке довелося зводити. Про свій досвід артистка розповіла у своєму Instagram.

Як зізналася сама alyona alyona, своє перше татуювання вона подарувала сама собі на 24-й день народження. Дівчина хотіла зробити лише один малюнок на своєму тілі, але все пішло не за планом.

– У Баришівського місцевого майстра. Мій знак зодіаку близнюки, красивий, тонкими лініями, між лопатками. Хотіла собі одну-єдину і все. Але сталося так, що вона розпливлася через неправильне виконання роботи, трохи випала і взялася рубцем, – написала артистка.

Зірка вирішила виправити ситуацію та набила малюнок у вигляді сосни поверх старого тату.

– Так почалася моя історія. Я хотіла її вивести лазером. Але мені пояснили, що рубець після виведення кольору залишиться все одно. І краще просто зробити інше тату зверху. Тому я вирішила, що раз одну на все життя не вийшло, то буду бити стільки хочу. Так з’явилося дерево довголіття поверх знака зодіаку, – розповіла зірка.

Потім alyona alyona вирішила увіковічнити назву свого першого популярного треку і набила рибку. Але на цьому тату-історія не закінчилася.

– Я побачила в однієї дівчинки з Латинської Америки тату між грудей – суцвіття. І подумала, що з моєї формою грудей буде круто зробити теж щось там. Так я зробила собі … я називаю це сухостій, хтось – калиною або ягодами на гілці. Але мені дуже подобається, – розповідає alyona alyona.

Загалом зараз у реперки чотири тату.

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