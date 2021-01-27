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«Взялася рубцем»: alyona alyona розповіла про невдале тату

alyona alyona розповіла про невдале тату

Зірка порадила ретельно обирати майстра для татуювання

Українська реперка alyona alyona поділилася історією свого невдалого тату, яке довелося зводити. Про свій досвід артистка розповіла у своєму Instagram.

Як зізналася сама alyona alyona, своє перше татуювання вона подарувала сама собі на 24-й день народження. Дівчина хотіла зробити лише один малюнок на своєму тілі, але все пішло не за планом.

alyona alyona розповіла про невдале тату

– У Баришівського місцевого майстра. Мій знак зодіаку близнюки, красивий, тонкими лініями, між лопатками. Хотіла собі одну-єдину і все. Але сталося так, що вона розпливлася через неправильне виконання роботи, трохи випала і взялася рубцем, – написала артистка.

Зірка вирішила виправити ситуацію та набила малюнок у вигляді сосни поверх старого тату.

alyona alyona розповіла про невдале тату

– Так почалася моя історія. Я хотіла її вивести лазером. Але мені пояснили, що рубець після виведення кольору залишиться все одно. І краще просто зробити інше тату зверху. Тому я вирішила, що раз одну на все життя не вийшло, то буду бити стільки хочу. Так з’явилося дерево довголіття поверх знака зодіаку, – розповіла зірка.

Потім alyona alyona  вирішила увіковічнити назву свого першого популярного треку і набила рибку. Але на цьому тату-історія не закінчилася.

alyona alyona розповіла про невдале тату

– Я побачила в однієї дівчинки з Латинської Америки тату між грудей – суцвіття. І подумала, що з моєї формою грудей буде круто зробити теж щось там. Так я зробила собі … я називаю це сухостій, хтось – калиною або ягодами на гілці. Але мені дуже подобається, – розповідає alyona alyona.

Загалом зараз у реперки чотири тату.

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