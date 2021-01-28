Показали Крістен Стюарт в образі принцеси Діани (ФОТО)

Автори фільму «Спенсер» представили акторку в образі леді Ді

Новина про те, що саме Крістен Стюарт зіграє принцесу Діану у фільмі «Спенсер» викликала багато хейту на адресу творців проекту. Публіка не вірила у зовнішню схожість акторки з леді Ді та вважала, що їй не вдасться вдало зіграти таку складну героїню. Але думка критиків змінилася після публікації першого фото Крістен Стюарт в образі принцеси Діани.

На знімку Крістен Стюарт постала у червоному костюмі Chanel та чорному капелюсі з сіткою. Усіх приголомшила неймовірна схожість акторки з королевою сердець. Тепер прихильники леді Ді ще з більшою цікавістю чекають на прем’єру фільму «Спенсер».

Кінокартина розповість про подій останніх різдвяних канікул принцеси Діани в заміській королівській резиденції. Саме тоді вона прийняла рішення розлучитися з принцом Чарльзом, тому що їх шлюб ніяк не складався.

«Ми хотіли створити історію про особу і про те, як одна жінка якимось чином вирішує ніколи не ставати королевою», – пояснив режисер фільму Пабло Ларраін.

Прем’єра фільму «Спенсер» запланована на червень 2021 року.

Фото: NEON

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