За Великим Гетсбі знімуть серіал

Участь у розробці візьме правнучка Френсіса Скотта Фіцджеральда

Студія A + E Studios запустила у виробництво серіал за романом «Великий Гетсбі» письменника Френсіса Скотта Фіцджеральда. Про це пише The Hollywood Reporter.

Культова історія про нестримну силу кохання та несправедливість долі стане багатосерійною. Саме зараз у роботу проект вирішив запустити сценарист Майкл Герст, який вважає, що коли Америка шукає способи «знайти себе», сюжет набуває особливої актуальності.

Ця адаптація №Великого Гетсбі» перебувала в розробці вже близько трьох років, але тільки зараз автори отримали фінансування. Спеціальним консультантом серіалу стане правнучка Френсіса Скотта Фіцджеральда – Блейк Газард. Дата прем’єри поки невідома.

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