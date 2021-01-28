Епоха «сухого закону»: За «Великим Гетсбі» знімуть серіал
Участь у розробці візьме правнучка Френсіса Скотта Фіцджеральда
Студія A + E Studios запустила у виробництво серіал за романом «Великий Гетсбі» письменника Френсіса Скотта Фіцджеральда. Про це пише The Hollywood Reporter.
Культова історія про нестримну силу кохання та несправедливість долі стане багатосерійною. Саме зараз у роботу проект вирішив запустити сценарист Майкл Герст, який вважає, що коли Америка шукає способи «знайти себе», сюжет набуває особливої актуальності.
Ця адаптація №Великого Гетсбі» перебувала в розробці вже близько трьох років, але тільки зараз автори отримали фінансування. Спеціальним консультантом серіалу стане правнучка Френсіса Скотта Фіцджеральда – Блейк Газард. Дата прем’єри поки невідома.