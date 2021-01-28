Кур’єр2: дивитися офіційний трейлер

У мережі опублікувано офіційний трейлер фільму «Кур’єр» з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі.

Кур’єр – дивитися трейлер онлайн:

У фільмі «Кур’єр» Бенедикт Камбербетч зіграв звичайного підприємця, який став британським шпигуном. Його відправили до Москви на розвідку. Він повинен був налагодити контакт з радянським інформатором, полковником ГРУ Олегом Пеньковським, отримати критично важливу інформацію та покласти кінець Карибській кризі.

Картина заснована на вражаючій реальній історії. Режисером виступив Домінік Кук. У фільмі також знялися Рейчел Броснахан, Джессі Баклі, Мераб Нінідзе та Ангус Райт. Прем’єра фільму «Кур’єр» запланована на 19 березня 2021 року.

Читай також:

Як дві краплі: Показали Крістен Стюарт в образі принцеси Діани (ФОТО)

Епоха «сухого закону»: За «Великим Гетсбі» знімуть серіал