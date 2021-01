Hulu випустить документальний фільм про Брітні Спірс

У стрічці розкажуть про складне життя селебріті

З літа 2020 року фанати американської співачки Брітні Спірс почали помічати дивакуватість у її поведінці у соціальних мережах. Шанувальники запідозрили, що зірка посилає прихованні прохання про допомогу, бо її життям розпоряджається хтось її батько Джеймі Пірс. Аби допомогти своїй улюблениці, фанати запустили рух у соціальних мережах #FreeBritney. Їхня мета – відкликати опікунство над Брітні Спірс.

Ця історія настільки сколихнула громадскість, що нею зацікавилося видання The New York Times. Вони запропонувавши зняти документальний фільм Framing Britney Spears. І стірімнговий сервіс Hulu погодилися його показати.

Her phenomenal rise to superstardom. A disturbing and relentlessly documented fall. And now, an ensuing conservatorship battle. #NYTPresents: Framing Britney Spears. Premiering Feb. 5 on @FXNetworks and @Hulu. pic.twitter.com/ZbsUnyV89j

