Hulu випустить документальний фільм про Брітні Спірс

У стрічці розкажуть про складне життя селебріті

З літа 2020 року фанати американської співачки Брітні Спірс почали помічати дивакуватість у її поведінці у соціальних мережах. Шанувальники запідозрили, що зірка посилає прихованні прохання про допомогу, бо її життям розпоряджається хтось її батько Джеймі Пірс. Аби допомогти своїй улюблениці, фанати запустили рух у соціальних мережах #FreeBritney. Їхня мета – відкликати опікунство над Брітні Спірс.

Ця історія настільки сколихнула громадскість, що нею зацікавилося видання The New York Times. Вони запропонувавши зняти документальний фільм Framing Britney Spears. І стірімнговий сервіс Hulu погодилися його показати.

Her phenomenal rise to superstardom. A disturbing and relentlessly documented fall. And now, an ensuing conservatorship battle. #NYTPresents: Framing Britney Spears. Premiering Feb. 5 on @FXNetworks and @Hulu. pic.twitter.com/ZbsUnyV89j — FX Documentaries (@FXDocs) January 22, 2021

Документалка розповість про шлях співачки до успіху, її проблеми з ментальним здоров’ям, реабілітації та боротьбі за власну незалежність.

Нагадаємо, що зараз Брітні Спірс перебуває під опікою свого батька Джеймі Спірс. У 2008 році він отримав право розпоряджатися майном зірки після її нервового зриву знаменитості. У листопаді 2020 року зірка програла суд щодо позбавлення свого батька контролю.

Прем’єра документального фільму про Брітні Спірс відбудеться 5 лютого на платформі Hulu.

Фото: Getty Images

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