Дженніфер Лопес розповіла про свій перший поцілунок з Меттью Макконехі (ФОТО)

Зірка пригадала момент зі спільного з актором фільму

Цього року фільму «Весільний переполох» з Дженніфер Лопес у головній ролі виповнюється 20 років. З нагоди річниці виходу стрічки зірка вирішили пригадати, як вона вперше поцілувалася з партнером по фільму Меттью Макконехі. Понастальгувати зірки вирішили разом у спільному прямому ефірі в Instagram.

Джей Ло розповіла історію про те, як вони з Меттью вперше поцілувалися. Виявилося, що все було навіть дуже романтично, але незвично. Дженніфер Лопес вразила поведінка Макконехі у сцені з поцілунком.

– Ти пам’ятаєш ту сцену, коли збирався поцілувати мене? Я пам’ятаю, як ти сказав мені: «Міс Лопес, я зараз тебе поцілую». І я відповіла: «Добре, давай зробимо це. Давай почнемо», – поділилася Джей Ло.

На цю історію Меттью Макконехі відповів компліментом на адресу парнтерки по фільму. Він зізнався, що був вражений цілеспрямованістю та віддачою Джей Ло, яка самостійно виконувала доволі екстремальні трюки, після одного з яких навіть отримала травму ноги.

Фото: Getty Images

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