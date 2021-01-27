Мілла Йовович запросила глядачів Нового каналу на фільм «Мисливець на монстрів»

Зірка знялася у новому бойовику свого чоловіка режисера Пола Вільяма Скотта Андерсона

Голлівудська акторка українського походження Мілла Йовович передала відеопривіт глядачам Нового! У соціальних мережах каналу опубліковано ролик, у якому селебріті запрошує у кіно на фільм «Мисливець на монстрів». Зірка особисто звернулася до підписників та закликала зацінити її нову роботу.

Фільм «Мисливець на монстрів» засновується на однойменній серії відеоігор. Він розповідає про військовий підрозділ ООН, який потрапляє через портал в інший вимір. Там люди боряться проти величезних монстрів. Тепер шість військових-рейнджерів мають об’єднатися з місцевими, аби захистити портал та Землю від навали монстрів. У бойовику Мілла Йовович зіграла роль Наталі Артеміди, рейнджерки армії США та члена військової команди ООН. Режисером та сценаристом виступив чоловік Мілли – Пол вільям Скотт Андерсон.

– Я провела багато часу та досліджень, щоб глядач вірив Артеміді, коли бачитиме її на екрані. Я навіть подружилася з однією із 18 у світі жінок-рейнджерів, яка згодом приєдналася до команди та стала нашою консультанткою. Думаю, глядачам сподобається Артеміда, – розповіла Мілла Йовович.

Не попусти фільм «Мисливець на монстрів» з 28 січня у кінотеатрах України

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