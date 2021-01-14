Зірка «Хронік Нарнії» відкрито визнала себе квіром
Актриса Тільда Суїнтон в інтерв’ю британському VOGUE зізналася, що їй завжди було непросто асоціювати себе конкретною статтю
60-річна Тільда, найбільш відома глядачам своїми ролями в серії фільмів «Хроніки Нарнії» та «Доктор Стрендж», розповіла, що ніколи не відчувала себе дівчинкою в повній мірі. «Для мене абсолютно очевидно, що в моєму випадку квір* має відношення до чутливості. Я завжди відчувала себе квіром. Я завжди була в пошуку якогось свого цирку квірів, й я знайшла його. І виявивши це, я зрозуміла, що, нарешті, в своєму світі», – зізналася акторка в інтерв’ю.
Нагадаємо, що Тільді Суїнтон доводилося грати ролі героїв з неоднозначним гендером. Наприклад, у фільмі «Орландо» її персонаж спочатку подається, як юнак, а потім виявляється дівчиною. У «Костянтині» британська актриса й взагалі зіграла безстатевого ангела Габріеля.
* Квір – загальний термін для позначення ЛГБТК +, тобто людей, які не є гетеросексуальними або цисгендерними.
Фото: Getty Images
В тему:
Мир між братами: Принц Гаррі та принц Вільям нарешті помирилися
Соу світ: Емма Робертс вперше показала фото новонародженого сина