Зірка «Хронік Нарнії» відкрито визнала себе квіром

Актриса Тільда ​​Суїнтон в інтерв’ю британському VOGUE зізналася, що їй завжди було непросто асоціювати себе конкретною статтю

60-річна Тільда, найбільш відома глядачам своїми ролями в серії фільмів «Хроніки Нарнії» та «Доктор Стрендж», розповіла, що ніколи не відчувала себе дівчинкою в повній мірі. «Для мене абсолютно очевидно, що в моєму випадку квір* має відношення до чутливості. Я завжди відчувала себе квіром. Я завжди була в пошуку якогось свого цирку квірів, й я знайшла його. І виявивши це, я зрозуміла, що, нарешті, в своєму світі», – зізналася акторка в інтерв’ю.

Нагадаємо, що Тільді ​​Суїнтон доводилося грати ролі героїв з неоднозначним гендером. Наприклад, у фільмі «Орландо» її персонаж спочатку подається, як юнак, а потім виявляється дівчиною. У «Костянтині» британська актриса й взагалі зіграла безстатевого ангела Габріеля.

* Квір – загальний термін для позначення ЛГБТК +, тобто людей, які не є гетеросексуальними або цисгендерними.

Фото: Getty Images

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