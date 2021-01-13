Новий каналG.spaceШОУМАНІЯСоу світ: Емма Робертс вперше показала фото новонародженого сина

Соу світ: Емма Робертс вперше показала фото новонародженого сина

Емма Робертс вперше показала фото новонародженого сина

Зірка представила малюка підписникам

Нещодавно акторка Емма Робертс стала мамою чудового хлопчика. А сьогодні селебріті вперше  показала крихітного сина у своїх соціальних мережах.

Емма Робертс опублікувала фото разом з малюком в Instagram та розсекретила його ім’я. На фото дівчина позує в персиковій мінісукні і ніжно тримає малюка на руках.

«Дякую 2020-му за одну правильну річ ☀️ Наше яскраве світло Родос Роберт Хедлунд», – підписала фото Емма Робертс.

Фото: Getty Images

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