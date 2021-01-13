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Мир між братами: Принц Гаррі та принц Вільям нарешті помирилися

Принц Гаррі та принц Вільям нарешті помирилися

Представники королівської родини змогли відновити дружні стосунки

Чутки про проблеми між принцом Гаррі та принцом Вільямом стали однією з топових тем для обговорення, коли мова йде про британську монархію. Всі вже звикли, що брати особливо не ладять. Але, як пише видання Page Six, принц Гаррі нарешті помирився з братом, принцом Вільямом.

За повідомленнями видання, за період новорічних свят відносини між братами помітно потеплішали. Вони регулярно телефонували одне одному, аби поговорити, а також обмінялися  святковими подарунками. Зараз принц Гаррі і принц Вільям планують зустрітися, щойно відкриють кордони.

Фото: Getty Images

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