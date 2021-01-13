Принц Гаррі та принц Вільям нарешті помирилися

Представники королівської родини змогли відновити дружні стосунки

Чутки про проблеми між принцом Гаррі та принцом Вільямом стали однією з топових тем для обговорення, коли мова йде про британську монархію. Всі вже звикли, що брати особливо не ладять. Але, як пише видання Page Six, принц Гаррі нарешті помирився з братом, принцом Вільямом.

За повідомленнями видання, за період новорічних свят відносини між братами помітно потеплішали. Вони регулярно телефонували одне одному, аби поговорити, а також обмінялися святковими подарунками. Зараз принц Гаррі і принц Вільям планують зустрітися, щойно відкриють кордони.

Фото: Getty Images

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