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Сергій Стрельников про «Безславних кріпаків», бійки та травми. Ексклюзивне інтерв’ю

Сергій Стрельников про Безславних кріпаків, бійки та травми. Ексклюзивне інтерв’ю

Уявіть собі фільм, де серед головних героїв Тарас Шевченко та самурай Айкай. Такий існує, і це «Безславні кріпаки» від режисера Романа Перфільєва. Більше того, кіно вже вийшло в прокат.

За сюжетом Тарас Шевченко (Роман Луцький) та його любов Марія (Катерина Слюсар) потерпають від лихого пана у кріпацтві. В той же час самурай Айкай (Сергій Стрельников) потрапляє в Україну, щоб знайти важливий меч. Айкай та Тарас знайомляться та починають товаришувати. Самурай вчить Кобзаря бойовим мистецтвам. І такою компанією вони починають боротися проти лиходіїв. Як вам сюжет у жанрі комедійного екшну? Хочеться дізнатися трохи більше. Чого чекати від фільму ексклюзивно для Нового каналу розповів виконавець ролі Айкайя актор Сергій Стрельніков.

Сергій, ви зіграли роль самурая Акай у фільмі «Безславні кріпаки». Чому, на вашу думку, фільм заслуговує на увагу?

Фільм є абсолютно безпрецедентним з точки зору режисури, операторської роботи, а також роботи костюмерів, гримерів, акторів і, звичайно ж, каскадерів. Те, що вдалося зробити каскадерам, – просто неймовірно. Адже в концепції стрічки екшн, на тлі якого розвиваються інші події. До екшну ми також постаралися додати багато інших деталей, щоб фільм був цікавим, захоплюючим і динамічним.

Як вам роль самурая Акай? Як думаєте, що було б, якби самурай дійсно вчив Тараса Шевченка бойовим мистецтвам? Якою б була дружба між ними?

Дружба між ними однозначно була б міцною. Навчити бойовим мистецтвам можна будь-якого, не за 2-3 дні, звичайно, але за цей час можна навчити рішучості. Саме цю рису мені прищепили за 1,5 року на карате. У моєму житті було багато бійок, але я ніколи не провокував їх сам … Але якщо ситуація того вимагала – був не проти!

Сергій Стрельников про Безславних кріпаків, бійки та травми. Ексклюзивне інтерв’ю

Як ви готувалися до зйомок фільму?

До зйомок готувався в залі каскадерів з чудовою командою XGST. В юнацтві я трохи займався карате, але навчився лише піднімати ногу вище пупа. Хлопці ж удосконалили мої вміння практично до максимуму. А далі я практикувався вдома. Я дуже люблю бій з тінню і завжди так працюю. Власне, таким чином, і відточував бойові навички для фільму, щоб глядач, побачивши мене на екрані, не посміхався від того, що актор намагається зображати самурая. А щоб бачив справжнього самурая – людину, зроблену з металу або каменю.

Режисер Роман Перфільєв ставив якісь специфічні завдання? Чи довелося вчитися новому заради ролі?

Мені довелось опанувати володіння катаною, але зробив я це без особливих зусиль, так як з дитинства любив махати палицями. Більш того, у фільмі «Довбуш» я використовував кинджал і сокиру. Я люблю це, тому ніяких труднощів у мене не виникало.

Проблемою було інше – на початку знімального процесу, граючи в паралельному проекті одну з головних ролей у своєї рідної сестри Єви Стрельнікової у фільмі «Компаньйонка», я невдало вискочив з машини і відбив собі ніготь на великому пальці правої руки. І відбив його так, що мало не позбувся пальця, а ніготь і зовсім довелося зняти. Тому всі екшн-сцени у фільмі «Безславні кріпаки» я відпрацював без нього. Я або бинтував  палець пластирем, або ж заливав спеціальним клеєм, який мені купила моя дружина Вікторія Литвиненко для таких ось випадків. У деяких кадрах, до речі, якщо звернути увагу, можна побачити перетягнутий палець.

Сергій Стрельников про Безславних кріпаків, бійки та травми. Ексклюзивне інтерв’ю

Чим вас привабило акторство? Пам’ятаєте, коли вперше захотілося бути причетним до цієї професії?

У мене є фотографія за 3 клас, де на шкільному ранку я стою в костюмі ковбоя, який мені шили всією сім’єю. Капелюх під костюм ми так і не знайшли, тому довелося надіти фетровий. На фото я стою в позі, в якій, як мені здавалося, стояв Клінт Іствуд у фільмі «Хороший, поганий, злий». Тоді я дуже хотів бути Клінтом Іствудом, але виріс актором Сергієм Стрельніковим, який любить екшн-фільми і з задоволенням бере в них участь. Ось, напевно, з тих пір я зрозумів, чим хочу займатися в житті. А шлях в кіно у мене був класичним: спочатку училище культури на факультеті режисури, потім театральний інститут на акторському факультеті, потім протягом 7 років театр, далі телевізійні продукти і лише потім – кіно. На все це у мене пішло близько 25 років.

Що в кінотворчості вас драйвить найбільше?

Сама кінотворчість. Я люблю, коли на зйомках переді мною виникає особистий виклик, тому і вибираю екшн. Я обожнюю робити різні трюки, мене драйвлять динамічні, темпові, історії, які вимагають фізичних затрат. Коли я заробляю садна, синці, розумію, що гроші отримую не дарма. І завжди кажу собі, що повинен викладатися до кінця і працювати, як звір.

Якою має бути роль, щоб ви погодилися її зіграти?

Я вибираю ті ролі, які підходять мені по інтересам, в яких відчуваю співпаралельність із собою. Я не лізу в інші жанри. Розумію, що я не людина комедії, хоча і люблю гумор, але у мене він дуже своєрідний. Уявіть собі гумор, властивий моїм персонажам, у мене він приблизно такий же. Тому у мене і виходить вживатися в роль, адже я намагаюся існувати, як і мої герої, опанувавши скіли, властиві моїм персонажам. Тільки в цьому випадку глядач буде мені вірити.

Чи є у вас улюблений актор?

Мій улюблений актор – Крістіан Бейл. Думаю, тут пояснення зайві.

Які події в 2020 запам’ятаються вам найбільше?

Мені подобається, що в 2020 люди стали дотримуватися дистанції, так як я не люблю, коли порушують мої особисті кордони. Я за те, щоб всі носили маски в супермаркетах і якомога частіше мили руки. Адже це звичайні правила, дотримуючись яких, ми можемо в рази зменшити те, що відбувається у нас зараз.

Схоже фільм розважить любителів бойових сцен у кінематографі та гумору у стилі Квентіна Тарантіно. Ще є час переглянути «Безславних кріпаків» у кінотеатрі.

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