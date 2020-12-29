Сергій Стрельников про «Безславних кріпаків», бійки та травми. Ексклюзивне інтерв’ю

Уявіть собі фільм, де серед головних героїв Тарас Шевченко та самурай Айкай. Такий існує, і це «Безславні кріпаки» від режисера Романа Перфільєва. Більше того, кіно вже вийшло в прокат.

За сюжетом Тарас Шевченко (Роман Луцький) та його любов Марія (Катерина Слюсар) потерпають від лихого пана у кріпацтві. В той же час самурай Айкай (Сергій Стрельников) потрапляє в Україну, щоб знайти важливий меч. Айкай та Тарас знайомляться та починають товаришувати. Самурай вчить Кобзаря бойовим мистецтвам. І такою компанією вони починають боротися проти лиходіїв. Як вам сюжет у жанрі комедійного екшну? Хочеться дізнатися трохи більше. Чого чекати від фільму ексклюзивно для Нового каналу розповів виконавець ролі Айкайя актор Сергій Стрельніков.

Сергій, ви зіграли роль самурая Акай у фільмі «Безславні кріпаки». Чому, на вашу думку, фільм заслуговує на увагу?

Фільм є абсолютно безпрецедентним з точки зору режисури, операторської роботи, а також роботи костюмерів, гримерів, акторів і, звичайно ж, каскадерів. Те, що вдалося зробити каскадерам, – просто неймовірно. Адже в концепції стрічки екшн, на тлі якого розвиваються інші події. До екшну ми також постаралися додати багато інших деталей, щоб фільм був цікавим, захоплюючим і динамічним.

Як вам роль самурая Акай? Як думаєте, що було б, якби самурай дійсно вчив Тараса Шевченка бойовим мистецтвам? Якою б була дружба між ними?

Дружба між ними однозначно була б міцною. Навчити бойовим мистецтвам можна будь-якого, не за 2-3 дні, звичайно, але за цей час можна навчити рішучості. Саме цю рису мені прищепили за 1,5 року на карате. У моєму житті було багато бійок, але я ніколи не провокував їх сам … Але якщо ситуація того вимагала – був не проти!

Як ви готувалися до зйомок фільму?

До зйомок готувався в залі каскадерів з чудовою командою XGST. В юнацтві я трохи займався карате, але навчився лише піднімати ногу вище пупа. Хлопці ж удосконалили мої вміння практично до максимуму. А далі я практикувався вдома. Я дуже люблю бій з тінню і завжди так працюю. Власне, таким чином, і відточував бойові навички для фільму, щоб глядач, побачивши мене на екрані, не посміхався від того, що актор намагається зображати самурая. А щоб бачив справжнього самурая – людину, зроблену з металу або каменю.

Режисер Роман Перфільєв ставив якісь специфічні завдання? Чи довелося вчитися новому заради ролі?

Мені довелось опанувати володіння катаною, але зробив я це без особливих зусиль, так як з дитинства любив махати палицями. Більш того, у фільмі «Довбуш» я використовував кинджал і сокиру. Я люблю це, тому ніяких труднощів у мене не виникало.

Проблемою було інше – на початку знімального процесу, граючи в паралельному проекті одну з головних ролей у своєї рідної сестри Єви Стрельнікової у фільмі «Компаньйонка», я невдало вискочив з машини і відбив собі ніготь на великому пальці правої руки. І відбив його так, що мало не позбувся пальця, а ніготь і зовсім довелося зняти. Тому всі екшн-сцени у фільмі «Безславні кріпаки» я відпрацював без нього. Я або бинтував палець пластирем, або ж заливав спеціальним клеєм, який мені купила моя дружина Вікторія Литвиненко для таких ось випадків. У деяких кадрах, до речі, якщо звернути увагу, можна побачити перетягнутий палець.

Чим вас привабило акторство? Пам’ятаєте, коли вперше захотілося бути причетним до цієї професії?

У мене є фотографія за 3 клас, де на шкільному ранку я стою в костюмі ковбоя, який мені шили всією сім’єю. Капелюх під костюм ми так і не знайшли, тому довелося надіти фетровий. На фото я стою в позі, в якій, як мені здавалося, стояв Клінт Іствуд у фільмі «Хороший, поганий, злий». Тоді я дуже хотів бути Клінтом Іствудом, але виріс актором Сергієм Стрельніковим, який любить екшн-фільми і з задоволенням бере в них участь. Ось, напевно, з тих пір я зрозумів, чим хочу займатися в житті. А шлях в кіно у мене був класичним: спочатку училище культури на факультеті режисури, потім театральний інститут на акторському факультеті, потім протягом 7 років театр, далі телевізійні продукти і лише потім – кіно. На все це у мене пішло близько 25 років.

Що в кінотворчості вас драйвить найбільше?

Сама кінотворчість. Я люблю, коли на зйомках переді мною виникає особистий виклик, тому і вибираю екшн. Я обожнюю робити різні трюки, мене драйвлять динамічні, темпові, історії, які вимагають фізичних затрат. Коли я заробляю садна, синці, розумію, що гроші отримую не дарма. І завжди кажу собі, що повинен викладатися до кінця і працювати, як звір.

Якою має бути роль, щоб ви погодилися її зіграти?

Я вибираю ті ролі, які підходять мені по інтересам, в яких відчуваю співпаралельність із собою. Я не лізу в інші жанри. Розумію, що я не людина комедії, хоча і люблю гумор, але у мене він дуже своєрідний. Уявіть собі гумор, властивий моїм персонажам, у мене він приблизно такий же. Тому у мене і виходить вживатися в роль, адже я намагаюся існувати, як і мої герої, опанувавши скіли, властиві моїм персонажам. Тільки в цьому випадку глядач буде мені вірити.

Чи є у вас улюблений актор?

Мій улюблений актор – Крістіан Бейл. Думаю, тут пояснення зайві.

Які події в 2020 запам’ятаються вам найбільше?

Мені подобається, що в 2020 люди стали дотримуватися дистанції, так як я не люблю, коли порушують мої особисті кордони. Я за те, щоб всі носили маски в супермаркетах і якомога частіше мили руки. Адже це звичайні правила, дотримуючись яких, ми можемо в рази зменшити те, що відбувається у нас зараз.

Схоже фільм розважить любителів бойових сцен у кінематографі та гумору у стилі Квентіна Тарантіно. Ще є час переглянути «Безславних кріпаків» у кінотеатрі.

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