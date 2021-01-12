Прем’єра фільму Мисливець на монстрів: Інтерв’ю з чоловіком Міли Йовович, режисером Полом Вільямом Андерсоном

Тремтіть фанати культової серії відеоігор «Monster Hunter», адже вже 28 січня на екрани виходить новий фентезійний бойовик за її мотивами – «Мисливець на монстрів». Головною зіркою фільму стала американська акторка українського походження Міла Йовович. А її чоловік Пол Вільям Андерсон, один з найвідданіших шанувальників відеогри, виступив сценаристом та режисером стрічки.

Фільм «Мисливець на монстрів» розповідає про військовий підрозділ ООН, який потрапляє через портал в інший вимір. Там люди боряться проти величезних монстрів. Тепер шість військових-рейнджерів мають об’єднатися з місцевими, аби захистити портал та Землю від навали монстрів.

Новому каналу ексклюзивно вдалося поспілкуватися з режисером бойовика «Мисливець на монстрів» Полом Вільямом Скотт Андерсоном. Про те, як запрошували фанатів на зйомки та як працювалося з дружиною Мілою Йовович, читай у нашому матеріалі.

– Пол, якою була реакцію творців відеоігор «Monster Hunter», коли ти запропонував їм зробити з неї однойменний фільм?

– Я почав говорити про це з ними ще десять років тому. Тому вони були повністю за та виявляли великий ентузіазм. А потім, коли ми вже почали знімати фільм, дуже захопилися. Адже ми втілили у реальність круті костюми та зброю, а також оживили усіх персонажів, яких вони створили. Я думаю, що найбільше вони були вражені, коли я почав показувати їм монстрів. Адже коли ти знімаєш фільм, можеш зробити точніші версії істот, дуже детальні, ніж коли працюєш з розробником відеоігор. Тому я думаю, що вони були по-справжньому щасливі, коли побачили, як монстри оживали. Ми з ними працювали дуже важко, щоб істоти виглядали і звучали точно так, як у грі, просто більші, слизькіші, їх вдосконалені версії. Щоб усі затамували подих, побачивши їх на екрані IMAX, сподіваюся.

– Хто твій улюблений монстр? Чому?

– У цьому фільмі – нерсилли. Тому що вони виглядають по-справжньому страшно, моторошно. І такі дивні створіння. Думаю, що багато людей бояться павуків. Це один з тих страхів, з якими ми народжуємося. І саме тому, що вони нагадують гігантських павуків, нерсилли тригерять цей страх. А ще мають абсолютно новий рівень непривабливості. У них є екзоскелет, увесь у чорному слизу, вони дивляться в темряву. Обожнюю їх, вони класні!

– Ти сам великий фанат гри. Можливо, думав про те, щоб запросити інших фанатів на зйомки?

– На зйомках були фанати гри. Але було складно запрошувати людей. Бо ж ми знімали посеред нічого. У грі є ці дивовижні пейзажі, які ми хотіли відтворити. І нам таки вдалося знайти такі ж на Землі. Але вони знаходилися дуже далеко. Багато місць, де ми знімали, розташовувалися за сотні кілометрів від найближчого поселення. Актори та знімальна команда жили в наметових містечках посеред нічого. Там не було ні інтернету, ні телефонного зв’язку. Тому це була не найпростіша зйомка, щоб її могли відвідати гості.

– Одну з головних ролей у фільмі «Мисливець на монстрів» виконала твоя дружина Міла Йовович. Для вас це вже не перший досвід роботи разом. Чи складно працювати над фільмом з дружиною?

– Ні, не важко. Міла прекрасний творчий партнер. Я думаю, що будь-якому режисеру пощастило б працювати з Мілою. Вона дійсно віддає всю себе у фільмі. Ми знімали по-справжньому напружені екшн-сцени у віддалених куточках світу. Але, незважаючи на це, вона була надзвичайно віддана процесу. І зробила мою роботу легкою (усміхається).

– Як я бачила, фільм має відкрити фінал. Невже це означає, що нам слід чекати на продовження?

– Я подумав, що відкрита кінцівка буде веселою. А продовження залежить від того, наскільки успішним буде цей фільм.

Video: Прем’єра фільму «Мисливець на монстрів»: Інтерв’ю з чоловіком Міли Йовович, режисером Полом Вільямом Андерсоном. Ексклюзив! Новому каналу ексклюзивно вдалося поспілкуватися з режисером бойовика Мисливець на монстрів Полом Вільямом Скотт Андерсоном

Не пропусти фільм «Мисливець на монстрів» з 28 січня 2021 року в кінотеатрах України.

Авторка: Торі Торн

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