HBO Max зніме продовження серіалу «Секс у великому місті»

До своїх ролей повернеться оригінальний каст акторок

Стрімінговий сервіс HBO Max перезапустить культовий серіал «Секс у великому місті». Про це пише видання PageSix.

За неофіційними даними HBO зніме міні-продовження серіалу про чотирьох подруг у Нью-Йорку. Подробиці сюжету не повідомляють. Але подейкують, що до своїх ролей повернуться усі акторки, окрім Кім Кетролл, яка виконала роль Саманти Джонс. Причиною став конфлікт Кім та виконавиці ролі Керрі – Сари Джессіки Паркер.

Щоб хоч якось врятувати франшизу, Самантою пожертвують, щоб звільнити місце для когось нового. Можливо, її замінить новий персонаж, роль якої віддадуть Шерон Стоун чи Кім Бесінджер.

Представники HBO Max поки офіційно не коментують інформацію.

Нагадаємо, що серіал «Секс у великому міст»” виходив на телеканалі HBO з 1998 по 2004 рік. Після завершення серіалу вийшли два повнометражні фільми – в 2008 і 2010 роках.

Фото: кадр з фільму «Секс і місто»

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