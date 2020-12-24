Макс Барських змінив імідж і розповів, як великі гроші змінюють людей

Артист порадував шанувальників новою фотосесією

Макс Барських підкреслив бездоганний стиль в об’єктиві українського фешн-фотографа Ксенії Каргіної. Смокінг Dolce & Gabbana і фірмова стриманість – такий він, один з найуспішніших музикантів сучасності, який показав новий імідж і дав відверте інтерв’ю.

У 2020-му році, поки музична індустрія стояла на паузі, артист встиг провести першу частину світового туру NEZEMNAYA і випустити відразу два альбоми. Навесні – акустичний збірник суперхітів «С Максом по домам», а восени – новий альбом «1990», фінальний акорд музичної естетики ретро вейва. А під завісу цього року представив власний фешн-арт проект Nick Vangard, в якому мода, віжуал і музика об’єднуються воєдино. Стільки всього встигнути може тільки той, хто знаходиться в справжньої гармонії з собою.

В інтерв’ю Макс Барських також розповів, як великі гроші змінюють людей. За словами артиста, це призма, яка показує справжню сутність людини.

– Безумовно наявність грошей, як великих можливостей, трансформують особистість людини, – зазначив Макс Барських. – Але гроші – це лакмусовий папірець: кого-то вони змінюють на краще, кого-то вони роблять зліше, в когось вони проявляють дурість, а в когось підкреслюють щедрість.

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