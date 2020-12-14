Відоміша за Єлизавету ІІ: Названо найпопулярнішого представника королівської родини
Хто б міг подумати, що нею стане американка
У Великобританії назвали найпопулярнішого члена королівської родини. Нею стала дружина принца Гаррі Меган Маркл. Герцогині Сассекській вдалося обійти у рейтингу Кейт Мідлтон та саму королеву Єлизавету ІІ.
Відомо, що рейтинг формували на основі аналізу пошукових запитів в YouGov, Google і Instagram. За популярністю серед британських підданих рузотати розподілилися наступним чином: Меган – 14,5%, Кейт – 14,4%, а королева Єлизавета II – 14,3%.
Навіть після складання з себе обов’язків члена королівської родини Меган Маркл не знижує свої позиції. Навпаки, її рейтинг росте, чого не можна сказати про її чоловіка принца Гаррі. Але йому все ж вдалося обігнати у рейтингу свого брата принца Вільяма.
Фото: Getty Images
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