Названо найпопулярнішого представника королівської родини

Хто б міг подумати, що нею стане американка

У Великобританії назвали найпопулярнішого члена королівської родини. Нею стала дружина принца Гаррі Меган Маркл. Герцогині Сассекській вдалося обійти у рейтингу Кейт Мідлтон та саму королеву Єлизавету ІІ.

Відомо, що рейтинг формували на основі аналізу пошукових запитів в YouGov, Google і Instagram. За популярністю серед британських підданих рузотати розподілилися наступним чином: Меган – 14,5%, Кейт – 14,4%, а королева Єлизавета II – 14,3%.

Навіть після складання з себе обов’язків члена королівської родини Меган Маркл не знижує свої позиції. Навпаки, її рейтинг росте, чого не можна сказати про її чоловіка принца Гаррі. Але йому все ж вдалося обігнати у рейтингу свого брата принца Вільяма.

Фото: Getty Images

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