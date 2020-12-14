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14 грудня
Яке воно: Мадонна набила своє перше тату
Малюнок селебріті присвятила своїм дітям
Американська співачка Мадонна вперше за свої 62 роки зробила татуювання. Знаменитість вирішила набити ініціали своїх дітей. Тепер на зап’ясті зірки красуються букви LRDMSE. Вони відповідають іменам шести дітей Мадонни – 24-річної дочки Лурдес, 20-річного Рокко, 15-річного Девіда, 14-річної Мерсі і 8-річних доньок Естер і Стеллі.
Процесом нанесення тату Мадонна поділилася у своєму Instagram. з фото зрозуміло, що співачка спеціально приїхала до майстра у салон та обговорювала з ним майбутню роботу.
«Татуйована вперше», – підписала серію фото Мадонна.
Фото: Getty Images
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