Слава Камінська заінтригувала воз’єднанням з колишнім чоловіком Едгаром

Зірка тепло висловилася про батька своїх дітей

Українська співачка, солістка гурту «НеАнгелы» Слава Камінська натякнула на відновлення стосунків з колишнім чоловіком Едгаром Камінським. Їхнє гучне розлучення обговорювала вся Україна, а тепер так само голосно в Instagram говорять про їхнє можливе воз’єднання. А все через один пост Слави Камінської, у якому зірка неоднозначно висловилася про стосунки між нею та Едгаром.

«Как показывает опыт, иногда, чтобы сохранить семью, лучше быть порознь. Если вовремя переступить через обиды и мнимые принципы, можно остаться счастливыми нав-сег-да. Семья начинается там, где есть взаимное уважение, понимание, принятие. И это не всегда происходит под одной крышей. Когда двое людей дарят друг другу смысл жизни — детей — они связаны форэвэ. И именно эти новые, но гораздо более осознанные, отношения хочется строить и сохранять», – написала у пості Слава Камінська.

Відомо, що раніше колишнє подружжя публічно зустрічалося на святкуванні 5-річчя доньки Лаура. Саме фото з цього івенту і стало ілюстрацією до цікавого посту.

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