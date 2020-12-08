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08 грудня
Робіть візу: Єлизавета II шукає особистого асистента до Букінгемського палацу
Хтось може закрити вакансію мрії
Давно хотів потрапити до Букінгемського палацу, але все ніяк? Королева Єлизавета ІІ має вирішення проблеми, принаймні, для однієї людини. Адже нещодавно у королівській резиденції відкрилася нова вакансія. Єлизавета ІІ шукає особистого асистента в приватний секретаріат.
Серед обов’язків – допомагати головному секретарю, займатися поштою і координацією заходів, комунікація з колегами та організаціями, що працюють з Букінгемським палацом. Гонорар за таку роботу – £ 35 000 ($ 47 500) на рік.
Детальніше про вакансію можна дізнатися на офіційному акаунті Букінгемського палацу в LinkedIn.
Фото: Getty Images
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