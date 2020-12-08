Джіджі Хадід показала дитячу кімнату своєї донечки

Молода мама продемонструвала, у яких умовах підростає її малеча

Американська модель Джіджі Хадід, яка нещодавно вперше стала мамою, показала дитячу кімнату своєї донечки від Зейна Маліка. В Instagram-stories дівчина опублікувала фото кімнати, у якій проводить багато часу зі своєю новонародженою донькою. Фактично, Джіджі Хадід впустила свої підписників у приватне життя ще глибше.

Як зізналася супермодель, вона сама облаштовувала кімнату для майбутньої донечки та прикрашала її різноманітними дрібничками з різних куточків світу. Інтер’єр кімнати виконаний в стилі бохо-шик з етнічними та національними мотивами.

Цікаво, що у дитячій кімнаті вже є стелаж з великою кількістю книжок. Їх Джіджі подарували її друзі. Схоже, молода матуся радує донечку казками перед сном.

Фото: Getty Images

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