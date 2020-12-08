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Дівоча мрія: Джіджі Хадід показала дитячу кімнату своєї донечки

Джіджі Хадід показала дитячу кімнату своєї донечки

Молода мама продемонструвала, у яких умовах підростає її малеча

Американська модель Джіджі Хадід, яка нещодавно вперше стала мамою,  показала дитячу кімнату своєї донечки від Зейна Маліка. В Instagram-stories дівчина опублікувала фото кімнати, у якій проводить багато часу зі своєю новонародженою донькою. Фактично, Джіджі Хадід впустила свої підписників у приватне життя ще глибше.

Як зізналася супермодель, вона сама облаштовувала кімнату для майбутньої донечки та прикрашала її різноманітними дрібничками з різних куточків світу. Інтер’єр кімнати виконаний в стилі бохо-шик з етнічними та національними мотивами.

Джіджі Хадід показала дитячу кімнату своєї донечки Джіджі Хадід показала дитячу кімнату своєї донечки Джіджі Хадід показала дитячу кімнату своєї донечки Джіджі Хадід показала дитячу кімнату своєї донечки

Цікаво, що у дитячій кімнаті вже є стелаж з великою кількістю книжок. Їх Джіджі подарували її друзі. Схоже, молода матуся радує донечку казками перед сном.

Фото: Getty Images

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