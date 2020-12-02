Офіціант Єлизавети ІІ обкрадав Букінгемський палац

Чоловік зізнався, що збував крадене на eBay

Нещодавно у Вестмінстерському світовому суді Лондона колишній помічник служби кейтерингу Адамо Канто зізнався, що крав цінні речі з Букінгемського палацу в період з 11 листопада 2019 року по 7 серпня 2020 року. Виходить, що навіть працівники королівської родини не можуть повністю бути надійними. Ще більше шокує той факт, що офіціант не просто крав у самої Королеви, а й продавав деякі речі на аукціоні eBay.

До списку, того, що зникло з Букінгемського палацу через Адамо Канто, належить офіційний портрет принца Вільяма і Кейт Міддлтон з їхніми автографами, портрет принца Гаррі, альбом з фотографіями королівського державного банкету на честь візиту Дональда Трампа до Великобританії, Почесний орден Лазні, що належав віце-адміралу Тоні Джонстону-Берту, і Королівський Вікторіанський орден.

Виявляється, що чоловік викрав 77 предметів з палацового магазину, інші – з шафок співробітників персоналу, білизняний кімнати, квиткової каси Royal Collection, магазину Queen`s Gallery і комори герцога Йоркського. Але продати з награбоване Канто вдалося тільки 37 предметів і за меншу ціну, ніж їх справжня вартість. Загалом на викрадених речах офіціант заробив сім тисяч фунтів.

Фото: Getty Images

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