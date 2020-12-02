Селена Гомес почала зустрічатися з новим хлопцем

Зірка оговталася від усіх своїх брейкапів

Американська співачка Селена Гомес знову ходить на побачення. Західні ЗМІ повідомляють, що артистка більше не самотня, а з головою поринула у нові стосунки.

Нещодавно Селена Гомес була помічена на романтичній вечері з баскетболістом Джиммі Батлером. Як пише видання Miami Gerald, знаменитостей вже не вперше бачать разом за останній час. Раніше про їхні спільні виходи вже повідомляли фанати співачки у Твіттері.

Схоже, що Селені Гомес таки вдалося відійти від розриву з Джастіном Бібером та The Weeknd. Офіційно інформацію про свої стосунки Гомес та Джиммі Батлер не коментують. Але сподіваємося, що артистка нарешті знайшла своє щастя.

Фото: Getty Images

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