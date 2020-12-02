Чи легко бути блогером: ТОП- 5 откровень від Вані Рассела

Як стати блогером? Як заробити на блогінгу? Здається, все дуже просто – знімай, монтуй, монетизуй. Та не так все легко, як здається на перший погляд. Музичний блогер Ваня Рассел спеціально для Нового каналу на власному прикладі розвіяв 5 розповсюджених фейків про блогерів. Якщо ти вже думав про свій блог – ця інформація для тебе 🙂

Міф 1. Блогер – НЕ професія.

Блогер – це повноцінна професія. Останнім часом їх особливо багато в Instagram. Дивлячись на їхній контент, часто задаєш собі питання: чому вони себе так називають ? (Сміється) Бо я ж на своєму YouTube –каналі ділюся різною інформацією, шукаю матеріали, монтую – це дійсно кропітка робота. Я вважаю, що блогер – це професія, яку в майбутньому будуть вивчати в вишах, наприклад, на факультеті журналістики.

Міф 2. Блогер заробляє багато грошей на переглядах відео.

На жаль, в країнах пострадянського простору це не так. В Америці і в Європі ситуація набагато краща. Взагалі мало хто знає, що на YouTube не всі перегляди монетизуються. Якщо взяти, наприклад, 100 тисяч переглядів, то тільки 10-20 відсотків будуть з рекламою від платформи YouTube. Також потрібно враховувати авторське право через яке відео часто блокується. Зазвичай, коли використовуються уривки музичних творів, або кліпів в своєму блозі. Блогер може непогано заробляти, якщо в нього є особисті рекламодавці, з якими він співпрацює і вже від себе вносить цю рекламу в свій блог.

Міф 3. Лайки та коментарі помножують дохід з кожного відео.

Якщо блогер просить вас написати коментар і поставити лайк – це не означає, що він заробляє на цьому. Але лайки, дізлайки та коментарі дуже добре впливають на просування вашого відео в YouTube. Якщо є активність, то платформа помічає це, та починає пропонувати відео іншим людям зі схожими інтересами.

Міф 4. Можна знімати відео на звичайний телефон, щоб прокинутись на наступний ранок знаменитим.

Тут є відсоток правди, але потрібно розуміти, що ти можеш прокинутися знаменитим на день, а далі про тебе всі забудуть. Бо якість і картинку свого блогу потрібно вдосконалювати. Так, для цього потрібні кошти, але з чогось маєте починати. Якщо ти протягом довгого часу будеш знімати на телефон, а візуал буде поганої якості – люди почнуть обурюватися, адже потрібно враховувати, що вони дивляться не тільки тебе,а ще й інших ютуберів, які можуть знімати якісніше за тебе на кілька рівнів.

Міф 5. У блогерів ідеальне безтурботне життя.

Звичайно, ні! Ми такі ж люди, як і всі, і у нас є свої проблеми. Якщо ми будемо говорити про любителів хайпу, які розкидаються своїми грошима, – то, швидше за все, це тільки гра на камеру. Не сперечаюся, що у деяких є багато грошей, але не в тих, хто показує це в кожній сторіз. Адже блогер – це не тільки гроші, а робота та нові знайомства. Потрібно вигадувати ідеї для відео, збирати інформацію, монтувати, а монтаж займає багато часу. Мені, насправді, дуже шкода, що деякі хайпожори знецінили поняття слова “блогер”. Для мене це спосіб самовираження, спілкування з глядачем, обмін інформацією.

Дуже надихає, що кожен зараз може спорбувати проявити себе, використовуючи навіть мінімальну техніку, і спробувати знайти свою нішу серед глядачів. Сподіваємося, що підбірка від Вані Рассела зняла з вас рожеві окуляри та мотивувала на творчість. Хай щастить!

Більше новин:

Як розкрутити свій Instagram: поради популярних блогерів

Як зняти вайн і не облажатися? Поради bushe8