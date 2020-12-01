Інсайдери підтвердили стосунки Ріанни і A$AP ROCKY

Зірка недовго переймалася через закінчення попереднього роману

Початок 2020 року ознаменувався для американської співачки Ріанни розлученням з саудівським мільярдером Хассаном Джамілем. Трирічні стосунки завершилися через артистку, принаймні так стверджують джерела. І поки фанати переживали з Рірі, вона довго не горювала.

Виявилося, що Ріанна зустрічається зі своїм давнім другом репером A$AP Rocky. Про це пише видання People з посиланням на інсайдерів. Мовляв, пару нещодавно помітили за вечерею в готелі Beatrice Inn в Нью-Йорку і виглядали вони більше, ніж друзями.

Чутки про роман Ріанни та A$AP Rocky почали поширюватися ще у 2013 році. Приводом послужило те, що співачка знялася у кліпі репера на пісню Fashion Killa. Зараз ні зірки, ні їхні представники роман офіційно не коментують.

Фото: Getty Images

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