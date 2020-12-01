Макс Барських – Silence: прем’єра реміксу від резидента Арміна ван Бюрена!

Silence, перший англомовний реліз Макса Барських за останні вісім років, набув нового звучання. Резидент лейблу Арміна ван Бюрена Armada Music переосмислив пісню в естетиці мелодік-хауса і додав фірмові вкраплення прогресив-трансу, свого улюбленого жанру.

Реліз оригінальної версії Silence відбувся 7 серпня: трек зібрав понад п’ять мільйонів прослуховувань на сьогоднішній день в офіційних спільнотах музиканта і встав в популярні плейлисти Spotify по всьому світу – Нідерланди, Франція, Бельгія, Канада… Пісня стала ідеальним акомпанементом літніх вечірок під відкритим небом і тусовок на яхті.

Це перша співпраця Макса Барських з резидентом Armada Music Олександром Поповим – знакової постаті в галузі електронної музики. Попов – номінант престижної премії International Dance Music Awards, триразовий учасник рейтингу TOP 150 кращих діджеїв світу за версією авторитетного видання DJ Mag.

Нова версія Silence, продовжуючи експансію Барських в європейську танцювальну музику, включена в компіляцію Alexander Popov «Interplay 2020» – добірку ексклюзивної та актуальною танцювальної музики в міксі. Попередні випуски Interplay зібрали понад 8 мільйонів прослуховувань серед міжнародної аудиторії на Spotify.

Читай також:

Melovin: досьє на зірку та реальні факапи на шляху до успіху

Досьє на Jerry Heil: Повна біографія любительки панд та білих кросівок