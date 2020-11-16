Пісню під назвою «Only You» написав сам Потам

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики – одна із найважливіших спортивних подій, до якої гімнастки готуються роками. Цього разу змагання відбудуться у Києві у Палаці Спорту з 26 по 29 листопада. Голосом цього почесного заходу стала співачка Michelle Andrade. Вона заспівала гімн, який написав репер Потап. Давайте послухаємо та подивимося mood-відео. До слова, у кліпі ви побачите не лише тренерку Ірину Дерюгіну, а й кадри підтримки від гімнасток з Люксембургу, Франції, Азербайджану, Естонії, Словенії, Боснії і Герцеговини, Угорщини та Молдови.

– Художня гімнастика — неймовірно красивий спорт, який вимагає великої внутрішньої сили, – прокоментувала Michelle. – В мене був такий спортивний досвід у дитинстві, і я знаю, яка це праця та самовідданість. Тому дуже важливо мати якесь джерело натхнення та енергії. Я сподіваюсь, що пісня «Only You» стане саме таким джерелом, буде надихати та заряджати кожну дівчину на перемогу! Для мене велика честь бути голосом цьогорічного Чемпіонату та заспівати для всього світу гімнастики.

Цю пісню наживо почують півтори сотні гімнасток з 24-х країн, а також глядачі світової трансляції.

Фото – @mishvirmish

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