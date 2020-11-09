Артистка влаштувала еротичну фотосесію для чоловічого глянцю

Україно-болівійська співачка Michelle Andrade стала обличчям digital-обкладинки випуску журналу XXL за листопад. Сексуальними знімками з фотосесії зірка поділилася знімками у своєму Instagram.

Під час зйомки для XXL Michelle Andrade позувала в чорному звабливому комплекті білизни і топі, демонструючи привабливу фігуру. Як саме з напруженим графіком, селебріті вдається тримати форму, вона поділилася в інтерв’ю для журналу.

– Спорт, режим і релакс взаємодоповнюють один одного. Рік тому я перейшла на здорову їжу, і бачу, як моє тіло і моя шкіра вдячні за це. Ще один секрет – режим сну, який я намагаюся контролювати. Хороший сон – це моя продуктивність і стан на весь день. Під час карантину я почала займатися йогою, і я в захваті від того, як вона приводить до тями – мій ментальний і фізичний стан відмінний! І я навчилася відпочивати – дозволяти собі відключитися, давати час на відновлення, – поділилася Michelle Andrade.

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