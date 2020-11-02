Руслан Квінта та Dj NANA зізналися одне одному в коханні в першій спільній пісні

«Водопады» – легкий, чуттєвий сингл про відносини, які перевіряються на міцність роками. Це дебютна дуетна робота пари напередодні 10 річниці разом.

– Я давно мріяв про це і дякую Нані, що погодилася, і у нас з’явилася перша така робота, абсолютно чиста і світла, без фальші і якихось певних цілей. Ми служимо музиці й мистецтву і це найцінніше для нас. У цій пісні найголовніше – душа. Тому робота була зроблена максимально легко і на творчому пориві, – розповів композитор і саундпродюсер Руслан Квінта.

Зйомки відео тривали два дні і проходили на світанку на пагорбах над Дніпром і під водою. Артистам довелося, оволодівши своїми страхами, занурюватися на глибину до двох метрів. Артисти поділилися з Новим каналом ексклюзивними фото.

– Водна стихія «змагалася» з нами протягом усіх зйомок. Перший день на майданчику закінчився в той момент, коли я не змогла самостійно виплисти на поверхню. Пам’ятаю як мене витягли за руки, потім допомагали звільнитися від сукні, щоб я могла вдихнути. Я дуже злякалася, – прокоментувала Dj NANA.

Атмосферу любові артистів передав режисер Олексій Бондар, а оператором був Макс Дорошенко.

– Наша пісня і відео – це погляд на відносини і ті почуття, які ми шануємо і оберігаємо! Це наш осінній подарунок всім глядачам, – побажали Руслан Квінта та Dj NANA.

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