Український співак KHAYAT представив новий кліп на сингл «Темно».

Дивитися прем’єру кліпу KHAYAT – «Темно» онлайн:

Трек увійде до другого альбому виконавця, який вийде навесні 2021 року. Режисером відео став популярний кліпмейкер DVIZHON (Юрій Двіжон).

– Андрій один з небагатьох артистів, з якими я по-справжньому товаришую і перед зйомками я хвилювався, щоб ця дружба не зруйнувалась через якісь творчі розбіжності, які часто трапляються в процесі створення відео. На щастя, ми змогли знайти ту правильну хвилю, яка допомогла нам створити цю роботу такою, яка подобається нам усім. Я поважаю артистів авторів своїх пісень і з «Темно» Андрій відкрився для мене з нової більш глибокої та потаємної сторони. Я щасливий, що зміг доповнити цю пісню своєю візуалізацією, – акцентував режисер.

Головним завданням кліпу «Темно» було передати емоційний стан та підсилити його символізмом – люстрою, за допомогою якої герой «освітлює» своє життя.

– Зйомки кліпу це завжди маленька магія, адже всі картинки, що створювались у твоїй голові при створенні пісні, нарешті оживають. «Темно» більше про стан, про емоції, аніж про якусь сумну, тривіальну історію, тому і відео відповідне. Я дуже вдячний, що вся команда працювала синхронізовано, на одній хвилі і в результаті ми змогли точно транслювати всі атмосферні тонкощі, які було закладено у пісню. Усі люди, що причетні до цієї роботи, в першу чергу, справжні митці і це мене дуже тішить, – розповів KHAYAT.

Артист сам виступив стилістом кліпу, а до створення одного з образів долучився всесвітньо відомий дизайнер FROLOV

(Іван Фролов).

– Кришталеві елементи піджака головного образу – це краплинки люстри з обкладинки пісні «Темно». Це радянський виріб, який свого часу був вдома майже у кожної родини. Контакти у люстри були неробочі, тому її вдалося використати виключно як антураж, а «героїнею кліпу» став вже інший виріб, – поділився KHAYAT ексклюзивно з Новим каналом.

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