Селебріті відкрила правду просто стосунки з протилежною статтю

Американські співаки Селена Гомес та Джастін бібер були однією з найулюбленіших зіркових пар для мільйонів. Вони мали яскраві почуття, кілька розставань та багато пісень, які присвятили своїм стосункам. Але після розриву Джастін Бібер встиг одружитися, а Селена Гомес переживала важкі часи через проблеми зі здоров’ям. Дехто досі сподівається, що колишні ще будуть разом. Але обговорення навколо цього настільки набридли обом, що Селена Гомес вирішила прояснити ситуацію щодо свого особистого життя.

В інтерв’ю для New! magazine Селена Гомес розповіла, що зараз ні з ким не зустрічається та насолоджується свободою. «Я одна і мені добре в цьому статусі. На самоті є багато позитивних моментів, і я вчуся насолоджуватися цим», – прокоментувала співачка.

Але селебріті не закриває себе від можливих стосунків. Тому з рідістю поділилася, якого чоловіка хотіла б бачити поруч: «Він повинен бути смішним і веселим. Мені подобаються упевнені в собі хлопці, але в той же час не зарозумілі».

Фото: Getty Images

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