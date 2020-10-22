Вона мріяла бути з ним, мріяла про те, що одного дня біла сукня неодмінно станеться з нею, але він обрав іншу. Посеред пафосної зали і столів з наїдками вона сидить одна і розуміє, наскільки чужою є на цьому святі. Попри світлі ностальгічні почуття, які все ще залишилися у неї до нього, вона розуміє, наскільки мало залишилося в серці того справжнього, що було між ними, не надуманого, не ілюзорного. Вона намагається уявити себе поруч із ним, але розуміє, що насправді їй цього мало, їй мало цієї зали, мармурових колон і порцелянових лебедів. Все це видається їй надуманим і несправжнім, наче декорації, наче для галочки, бо так треба. Тоді як вона воліла б вибрати для себе щось інше, щось, що у жодному разі не вміщується у звичні, застарілі рамки.

Про це — новий кліп групи KAZKA, знятий в антуражі типового банкетного залу, який немов «машина часу» зберігає в собі застарілі традиції і звичаї. У центрі сюжету Саша Заріцька — наодинці зі своїм сумом та переосмисленням на чужому святі.

І якщо вам хочеться міцно заплющити очі, аби не бачити всього цього: пафосної зали, кришталевих графинів, порцелянових лебедів, кольорових повітряних кульок і сцени із синтезатором, значить, ви розумієте, про що співає KAZKA. Бо іноді реальність є настільки нестерпною, що залишається лише міцно заплющити очі й слухати своє серце.

«У пошуках власного щастя кожен повинен слухати своє серце. Іноді варто пережити біль втрати, аби усвідомити, що ти насправді варта чогось більшого», — каже солістка групи KAZKA.

Сингл «Мало» увійшов в останній на сьогодні альбом KAZKA під назвою «NIRVANA». Перед релізом кліпу група представила на YouTube лайв-відео до тієї ж пісні, зняте під час сольного концерту в київському Палаці Спорту.

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