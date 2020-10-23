Зірка адаптувала відомі історії для дітей

Голлівудська акторка Наталі Портман випустила книгу з гендерно-інклюзивними казками і легендами. Вона називається «Байки Наталі Портман». До видання увійшло три адаптації відомих історій – «Черепаха і заєць», «Троє поросят» та «Сільська миша і міська миша».

Посмотреть эту публикацию в Instagram natalieportman 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Персонажі усіх історій витримані у гендерній рівності, тобто однаково представлені жіночі та чоловічі герої.

«Дитячі книги займають особливе місце в нашому житті, адже ми перечитуємо їх знову і знову, як ніякі інші. Завдяки їм у нас є можливості прищеплювати цінності як дітям, так і батькам. Коли я читала всі ці книги, я вражена тим, що в класичних історіях завжди переважають чоловічі персонажі», – прокоментувала Наталі Портман.

Гендерна рівність не єдина тема, на якій зосереджується Наталі Портман у свої казках. Вона пристосувала сюжети до цінностей сучасності. Також у своїх роботах акторка транслює співчуття, доброту і турботу про планету.

Фото: Getty Images

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