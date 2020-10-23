Гендерно-інклюзивні: Наталі Портман випустила книжку з казками
Зірка адаптувала відомі історії для дітей
Голлівудська акторка Наталі Портман випустила книгу з гендерно-інклюзивними казками і легендами. Вона називається «Байки Наталі Портман». До видання увійшло три адаптації відомих історій – «Черепаха і заєць», «Троє поросят» та «Сільська миша і міська миша».
Персонажі усіх історій витримані у гендерній рівності, тобто однаково представлені жіночі та чоловічі герої.
«Дитячі книги займають особливе місце в нашому житті, адже ми перечитуємо їх знову і знову, як ніякі інші. Завдяки їм у нас є можливості прищеплювати цінності як дітям, так і батькам. Коли я читала всі ці книги, я вражена тим, що в класичних історіях завжди переважають чоловічі персонажі», – прокоментувала Наталі Портман.
Гендерна рівність не єдина тема, на якій зосереджується Наталі Портман у свої казках. Вона пристосувала сюжети до цінностей сучасності. Також у своїх роботах акторка транслює співчуття, доброту і турботу про планету.
Фото: Getty Images
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