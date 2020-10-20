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20 жовтня
Зняла все: Настя Каменських оголилася на камеру (ФОТО)
Артистка підірвала мережу своїми формами
Українська співачка
Настя Каменських любить підігрівати увагу публіки своїм підтягнутим тілом. Вона регулярно публікує у своєму Instagram фото, на яких позує частково або повністю оголена. Але щоразу зірка збирає сотні тисяч лаків та коментарів.
Востаннє відверта Каменських опублікувала повністю оголений знімок, на якому показала «попу, як у Кім». На провокаційному фото артистка позує блія басейну, повернувшись до камери задом.
«Свобода бути собою, прийняття і любов до себе – найцінніші дари, які кожна людина може піднести собі сам», – підписала фото зірка.
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kamenskux 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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