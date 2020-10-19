У відвертому інтерв’ю ведучій Нового каналу Анні Олицькій для її YouTube-каналу «Без комплексів» Поліна Ололо зізналася, що їй доводилося терпіти у стосунках з відомим репером

Популярний реп-виконавець і танцівниця екзотичної зовнішності – їхні стосунки починалися дуже романтично. Однак навіть двоє дітей, які народилися у цивільному шлюбі пари, не втримали їх разом. Причиною тому, як каже Поліна Ололо, є зради та агресія з боку Серьоги.

– Це просто така людина. Він повинен, вибачте, мати все, що рухається, – відверто розповіла дівчина в інтерв’ю ведучій Нового каналу для її YouTube. – Йому не важливі почуття. У нього якийсь тваринний інстинкт.

Коли ж Поліна намагалася поговорити, музикант все заперечував.

– Я бачила переписки з дівчатами, – каже вона. – Історії, що він зі мною не живе, що спимо у різних кімнатах, і нас пов’язують лише діти. Але він все заперечував. І я вірила.

Коли ж репер запідозрив, що кохана також може його зраджувати, розлютився. Той випадок мало не закінчився для неї плачевно, каже Поліна Ололо.

– Хтось йому сказав, що в мене з’явилися нові стосунки, – пригадала в інтерв’ю ведучій Нового каналу екс-дружина Серьоги. – Хоча в мене ніколи нікого не було за весь час нашого з ним спільного життя. Я не встигла роздягнутися, як він мене вдарив. Забрав мій телефон і став писати всім: «Йдіть на…», а потім викинув в озеро. Не знаю, скільки разів втрачала свідомість, скільки разів він бив мене по голові. Я лежала і кричала, а коли вже не могла – просто терпіла.

У будинку на той момент був водій репера, але він не спустився, аби допомогти дівчині.

– Наступного дня, коли побачила себе в дзеркалі, подумала, що моя зовнішність більше ніколи не буде такою, як раніше, – зізналася Поліна Ололо. – Тоді мені допоміг чоловік, який працював у Серьоги в охороні. Він боксер, і знав, як лікувати травми. Побачивши мене, сказав: «Таке враження, що по твоїй голові стрибали».

Чи спілкується зараз жінка з репером? Чому він не дає їй бачитися з синами та інші подробиці особистого життя Поліни Ололо та Серьоги – в інтерв’ю Анни Олицької на її YouTube-каналі «Без комплексів».

Реаліті за участі Анни Олицької «У кого більше?» – щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

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